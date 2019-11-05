العراق.. عبد المهدي يجتمع مع قادة الأمن بحضور رئيس البرلمان

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اجتماعا مع قادة الأمن بحضور رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.



جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمسية دون مزيد من التفاصيل.

وأظهرت الصورة المرفقة للخبر حضور العديد من المسؤولين للاجتماع منهم وزيرا الدفاع نجاح الشمري، والداخلية ياسين الياسري، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من قادة قوات الأمن.



ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد.



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ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، وفق أرقام مفوضية حقوقد الإنسان العراقية.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، قد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

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