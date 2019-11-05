العراق.. عودة الإنترنت بعد ساعات من قطعه جزئيا

أعادت السلطات العراقية، الثلاثاء، خدمة الانترنت إلى العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد إثر قطعها بشكل جزئي لساعات.
وذكر مراسلو الخليج 365 أن الخدمة عادت للعمل بصورة طبيعية في بغداد وبقية المحافظات.
كانت الخدمة انقطعت صباح اليوم بصورة جزئية؛ حيث كانت تعود بصورة بطيئة جدا ولفترة وجيزة، قبل أن تنقطع مجددا.
وفي وقت متأخر من الإثنين، ذكر مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، في بيان، أنه "انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المائة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد".
وأضاف أن "البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى تأثرت أيضا بانقطاع الإنترنت".
وأوضح أن انقطاع خدمة الإنترنت في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب جاء دون سابق إنذار.
وأردف أن الحدث يأتي بالتزامن مع اشتداد الاحتجاجات.
وهذه هي المرة الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت في العراق، بعد أخرى تزامنت مع بدأ الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي.
وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة الإنترنت بصورة شبه مستمرة تقريبا منذ مطلع الشهر الماضي في مسعى، على ما يبدو، للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب المعلومات.
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