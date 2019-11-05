"حقوق الإنسان العراقية": قتيلان في أحداث ذي قار مساء الإثنين

بغداد / محمد وليد / الخليج 365



أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن حصيلة أحداث الإثنين، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قتيلان و23 مصابا و283 معتقلا من قبل القوات الأمنية.



ومساء الإثنين، أفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل متظاهر وإصابة آخرين بجروح في اشتباكات بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار؛ حيث يشهد القضاء منذ 4 أيام احتجاجات متواصلة ومحاولات متكررة لاقتحام منزل أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي المنتمي لتحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم السياسي مقتدى الصدر.



وقالت المفوضية (رسمية تابعة للبرلمان) الثلاثاء، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا".



وأوضحت أنها "رصدت من خلال فرقها الأحداث المؤسفة في الشطرة وقضاء سوق الشيوخ وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين مما أدى إلى سقوط شهيدين و23 مصابا واعتقال 283 أطلق سراح 156 منهم".



وأضافت أن "القوات الأمنية قطعت الكهرباء والطرق في القضاء واستخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين".



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وأشارت إلى "توثيق قيام عدد من المتظاهرين بحرق دور لمسؤولين في الدولة وإصابة سيارة مراسل قناة الأهوار -محلية- بطلق ناري".



ودانت المفوضية "استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي وللأسف أدت لسقوط ضحايا".



كما أدانت "أي تجاوز على الممتلكات العامة والخاصة" داعية كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات.

ودعت القوات الأمنية إلى القيام بدورها في حماية المتظاهرين.



ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، وفق أرقام مفوضية حقوقد الإنسان العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.