حقيقة مخالفة «الثوب السوداني» لـ الذوق العام

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت مصادر حقيقة التسجيل الصوتي المتداول، والذي يتعلق بتحرير مخالفات تخص ” الزي السوداني ” . وصرحت المصادر أن التسجيل مفبرك، ولا صحة لتحرير مخالفات تخص الزي السوداني، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” . وكان قد تم تداول تسجيل صوتي لـ ” مقيم سوداني ” ، يزعم فيه أن رجل أمن قام بإيقافه وأراد مخالفته لارتدائه الجلابية السودانية. انشر الخبر :

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