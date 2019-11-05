اليوم.. توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

صحيفة الخليج الالكترونية

يُوقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرياض، الاتفاق المنتظر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة رعتها المملكة لإنهاء التوترات بين الجانبين.

وعن ذلك، صرحت مصادر بأن الاتفاق مقرر أن يوقع بعد ظهر اليوم، وأنه تمت دعوة الحضور لفندق ” مداريم كراون ” شمال الرياض.

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كما كشفت المصادر أن مراسم التوقيع ستحضرها شخصيات يمنية عديدة دعيت للمناسبة، فضلًا عن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

فيما علق علق نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك على هذا الاتفاق قائلآ: ” إن اتفاق الرياض نصر لنا جميعًا.. للتحالف العربي وشعب الجنوب والحكومة اليمنية، الجميع انتصر بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر الإمارات ” .

وستجري مراسم التوقيع بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور كل من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.