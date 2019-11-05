دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ميزة جديدة في تطبيق خرائط قوقل طال انتظارها

أخيراً، وبعد سنوات من الجدل حول جمع قوقل معلومات عن عملائها عبر تطبيق خرائط قوقل، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيار وضع عدم التتبع، الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأميركي.

وبهذه الطريقة، أصبح مستخدمي خرائط قوقل أو قوقل مابس، عبر هواتف أندرويد، أحراراً في اختيار وضع عدم التتبع، ووقتها تصبح قوقل غير قادرة على تتبع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.

الآيفون الأغلى في العالم.. مزود بنصف كيلو من الذهب alqiyady 1 الآيفون الأغلى في العالم.. مزود بنصف كيلو من الذهب

شاهد أيضاً: الآيفون الأغلى في العالم.. مزود بنصف كيلو من الذهب

وبإمكان خاصية قوقل إنكوجنيتو إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي قوقل مابس، مثل تاريخ البحث أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.

والخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد في خلال أيام، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف آيفون.

Advertisements

تقنية جديدة أكثر أماناً تمنع التعرف إلى الوجوه عبر فيسبوك alqiyady 1 تقنية جديدة أكثر أماناً تمنع التعرف إلى الوجوه عبر فيسبوك

شاهد أيضاً: تقنية جديدة أكثر أماناً تمنع التعرف إلى الوجوه عبر فيسبوك

ومن المرجح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخراً، وفقا لمتخصصين في أمن المعلومات.

ويعد قوقل مابس، من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم، لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين أثارت قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي