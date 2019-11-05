دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل فاتك تحديث هاتفك "آيفون" القديم؟.. إليك الحل من آبل

سبق وأن أعلنت شركة آبل الأمريكية، عبر بيان رسمي صادر عنها، تعطل بعض خصائص هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" ذات الطراز القديم منها إذا لم يُحدّثها حاملوها قبل يوم أمس الأحد الموافق 3 نوفمبر.

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آبل أوضحت أن الأجهزة التي صدرت عام 2012 وما قبله مثل آيفون 5 بحاجة لتحديث نظام التشغيل حتى لا تتعطل وظائف مثل "آي كلاود" كما لن يعمل متجر آبل على الجهاز.

وأشارت شركة آبل إلى أن من لم يُحدّث جهازه قبل الموعد المُحدد ـ 3 نوفمبر ـ أصبح عليه إتمام استعادة الهاتف عبر استخدام حواسيب ماك أو "بي سي" لتحديث النسخ الاحتياطية.

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ونوهت آبل عبر بيانها، إلى أن التحديث يساهم في استمرار الأعمال التي تعتمد على الوقت والتاريخ مثل: البريد الإلكتروني، متجر آبل، آي كلاود، بالإضافة إلى متصفحات الإنترنت.المزيد:

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