شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أكراد فى غارة جوية لقوات الاحتلال التركية شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أكراد فى غارة جوية للعدوان التركى على مواقع تابعة للأكراد بشمال العراق. وذكرت الوزارة، فى بيان صادر عنها أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، أن الطائرات التركية المسيرة أصابت مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستانى فى منطقة "أفاشين" بشمال العراق، الأمر الذى أسفر عن مقتل خمسة أفراد، مؤكدة أن هذه العمليات فى العراق ستستمر.

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