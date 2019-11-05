شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأردن يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم -فى اتصال هاتفى- مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والقضايا التى تحظى باهتمام البلدين .

جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية- اليوم الثلاثاء.

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