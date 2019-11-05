شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة الإنترنت فى العراق بعد انقطاعها لساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت خدمة الانترنت فى العراق اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انقطاعها لعدة ساعات دون معرفة الأسباب.
وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن خدمة الانترنت توقفت في عموم البلاد ما عدا إقليم كردستان، وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات.
وكان مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت أعلن - في وقت سابق - أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
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