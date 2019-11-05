تعرف على سبب كثرة الضحك والإبتسامات لدى بعض الأشخاص!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بينت نتائج دراسة علمية جديدة، ان الذين يبتسمون دائما، لهم أليلات "alleles" قصيرة في الجين 5- HTTLPRمقارنة بالذين نادرا ما يبتسمون.



أليل- هو شكل من اشكال الجين نفسه، حيث ان كل شخص يرث أليلا واحدا من ابيه وآخر من أمه.

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أجرى العلماء ثلاث تجارب وسجلوا جميعها في شريط فيديو. التجربة الأولى عرض فيها على الشباب المشتركين في الدراسة أفلام الرسوم المتحركة (كارتون)، وفي الثانية عرض عليهم، ومعهم أشخاص متوسطي العمر، ومنهم في سن الشيخوخة، افلام كوميديا، وفي التجربة الأخيرة عرض عليهم فيلم عن زوج وزوجته يناقشان المشاكل العائلية.

بعد تحليل عينات لعاب 336 شخصا اشتركوا في الدراسة، تبين ان الذين لهم أليلات قصيرة في الجين 5-HTTLPR كانوا يضحكون أكثر وحسني المزاج، مقارنة بالذين لديهم أليلات طويلة في هذا الجين.

تقول الباحثة كلاوديا هاس "إن وجود أليل قصير ليس سيئا وليس خطرا، كما إن وجوده يعزز ردود الفعل على الظروف الجيدة والسيئة".