دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع WHATSAPP يدعم الآن تشغيل مقاطع الفيديو من Netflix داخل التطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.

يتكامل الآن تطبيق الواتس اب مع تطبيق Netflix لبث محتوى الفيديو، حيث يدعم الواتس اب المستخدمين بميزة تشغيل مقاطع الفيديو من Netflix داخل التطبيق مباشرة.

يعد WHATSAPP التطبيق الأكثر شعبية بين تطبيقات المراسلة، مع عدد مستخدمين يتخطى 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً، حيث يحرص مطوري التطبيق على دفع تحديثات مستمرة لجذب المستخدمين لتطبيق التواصل الإجتماعي.

يشمل تحديث تطبيق الواتس اب غالباً تكامل التطبيق مع التطبيقات الأخرى، واليوم يشمل التحديث بشكل خاص تكامل الواتس اب مع تطبييق بث محتوى الفيديو Netflix.

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ويمكن الآن لميزة صورة داخل صورة أن تدعم عرض مقاطع الفيديو من Netflix داخل تطبيق الواتس اب، لذا لن يحتاج المستخدمين لإعادة التوجيه لتطبيق Netflix لمشاهدة مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها في تطبيق الواتس اب.

يذكر أن ميزة تشغيل صورة داخل صورة من محتوى Netflix تتوفر الآن في التحديث الأخير من تطبيق الواتس اب على منصة iOS فقط، أيضاً يدعم تطبيق الوانس اب الآن تشغيل مقاطع الفيديو من اليوتيوب، الإنستغرام، والفيس بوك أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع WHATSAPP يدعم الآن تشغيل مقاطع الفيديو من Netflix داخل التطبيق ظهر على التقنية بلا حدود.