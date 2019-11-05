رئيس الوزراء العراقى يدعو لفرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم الثلاثاء ضرورة فرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة.

وقال مكتب رئيس الوزراء ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن تصريحات عبد المهدي جاءت خلال اجتماعه مع رئيسي مجلس القضاء ومجلس النواب والقادة الأمنيين.

وأضاف المكتب أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد، اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين".

وأوضح أنه "تم بحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام"، مشيرا الى انه "تم خلاله تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين".

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