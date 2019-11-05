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مبعوث أمريكى: إيران انتهكت سيادة العراق لسنوات ولاتزال تسعى للهيمنة عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران براين هوك، إن إيران انتهكت سيادة العراق لسنوات، ولاتزال تسعى للهيمنة عليه.

 

وأضاف هوك، فى تصريح لقناة "الحرة" الاخبارية، اليوم الثلاثاء، أن النظام الإيرانى قام بالسيطرة على العراق لسنوات وهناك الكثير من المواطنين ضد هذا الأمر، معتبرا أنه عندما يظهر النظام الإيرانى فإن الفساد ليس ببعيد .

 

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وأكد براين هوك، حرص الولايات المتحدة على أن يكون العراق دولة حرة، ومستقرة وبعيدة عن التدخلات الايرانية. 

 

وتابع، "نريد أن تكون الاحتجاجات فى العراق سلمية ولا نريد أن نرى عنفا ويجب أن يتم التطرق إلى هواجس المواطنين العراقيين والسعى لحل مشاكلهم".

 

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