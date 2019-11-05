العراق.. تجدد انقطاع خدمة الإنترنت

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365



انقطعت خدمة الإنترنت مجددا في معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد، الثلاثاء، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة لليوم 12.



وأفاد مراسلو الخليج 365 بأن الخدمة انقطعت مجددا في بغداد وباقي المحافظات ما عدا إقليم كردستان في شمال العراق.



وأضافوا أن القطع ليس كليا؛ حيث تعود الخدمة بصورة بطيئة جدا ولفترة وجيزة، قبل أن تنقطع مجددا.



من جهته، ذكر مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، في بيان الإثنين، أنه "انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المائة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد".

وأضاف أن "البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى تأثرت أيضا بانقطاع الإنترنت".

وأوضح أن انقطاع خدمة الإنترنت في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب جاء دون سابق إنذار.

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وأردف أن الحدث يأتي بالتزامن مع اشتداد الاحتجاجات.

وهذه هي المرة الثانية التي ينقطع فيها الإنترنت في العراق، بعد أخرى تزامنت مع بدأ الاحتجاجات الشعبية مطلع الشهر الماضي.‎

وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة الإنترنت بصورة شبه مستمرة تقريبا منذ مطلع الشهر الماضي في مسعى، على ما يبدو، للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب المعلومات.



ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

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