دي ميستورا: تركيا وروسيا القادران على منع انهيار محادثات سوريا

نيويوك/ بتول يوروك/ الخليج 365

أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الإثنين، على الحاجة إلى الاعتماد على كل من روسيا وتركيا لإقناع أطراف المحادثات السورية لمنع انهيارها في حال نشوب مشكلة.

ووصف دي ميستورا، في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية، انطلاق الاجتماع الأول للجنة الدستورية لسوريا، في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع الماضي، بـ"بالمهم للغاية".

وقال إن روسيا وإيران تمتلكان نفوذًا على نظام بشار الأسد، بينما تمتلك تركيا نفوذًا على المعارضة.

وأضاف: "تدخلت 15 دولة في الحرب السورية، خلال 8 سنوات، وجميعها تملك نفوذًا على الأطراف".

وتابع: "في حال حدوث مشكلة، علينا الاعتماد على روسيا وتركيا بخصوص إقناع الأطراف لمنع انهيار المحادثات".

Advertisements

وزاد بأن دور روسيا في سوريا "مهمة للغاية"، و"راسخ" منذ البداية.

ورأى أن التدخل العسكري الروسي في سوريا، لصالح نظام بشار منذ 2015، غير التوازنات وقواعد اللعبة بشكل كامل.

وأضاف أن موسكو لا ترغب في تبني إعادة إعمار سوريا، لأنها غير قادرة على ذلك بمفردها، لذلك تبذل جهودًا بهذا الخصوص عبر كونها جزءًا من العملية السياسية.

وتولى دي ميستورا المهمة الأممية بشأن سوريا منتصف 2014، ثم سلمها لجير بيدرسون، أوائل 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.