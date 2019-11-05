الحوثيون: أسقطنا طائرة استطلاع للتحالف في صعدة اليمنية

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة استطلاع للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحي سريع، نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأوضح "سريع" أن ‏الدفاعات التابعة لهم تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية صباح اليوم في منطقة الصوح (تتبع محافظة صعدة) قبالة منطقة نجران السعودية بسلاح مناسب، دون توضيح طبيعة السلاح.

ولفت إلى أنه تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال تجسسية وعدائية داخل الأراضي اليمنية.

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ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية حول الأمر.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.