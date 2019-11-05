الحكم بإعادة أستاذ جامعي إلى عمله وإلغاء قرار لوزير سابق بإنهاء خدماته

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمس (الإثنين)، حكماً بإعادة عضو هيئة تدريس في جامعة الطائف إلى عمله وإلغاء قرار لوزير التعليم السابق بطي قيده وإنهاء خدماته.
وكان وزير التعليم السابق قد أصدر قراراً قبل أكثر من عام بالمصادقة على المحضر السادس بالجامعة الذي يتضمن طي قيد الأستاذ الجامعي وإنهاء خدماته.
وقالت مصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، إنه تبيّن أن المحضر لا يحتوي على أي مرفقات سوى كشف حضور أعضاء مجلس الجامعة.
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