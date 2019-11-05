اخبار الخليج

الحكم بإعادة أستاذ جامعي إلى عمله وإلغاء قرار لوزير سابق بإنهاء خدماته

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمس (الإثنين)، حكماً بإعادة عضو هيئة تدريس في جامعة الطائف إلى عمله وإلغاء قرار لوزير التعليم السابق بطي قيده وإنهاء خدماته.

وكان وزير التعليم السابق قد أصدر قراراً قبل أكثر من عام بالمصادقة على المحضر السادس بالجامعة الذي يتضمن طي قيد الأستاذ الجامعي وإنهاء خدماته.

وقالت مصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، إنه تبيّن أن المحضر لا يحتوي على أي مرفقات سوى كشف حضور أعضاء مجلس الجامعة.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بإعادة أستاذ جامعي إلى عمله وإلغاء قرار لوزير سابق بإنهاء خدماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا