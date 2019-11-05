لبنان.. الحراك يعلن الثلاثاء آخر مهلة لإنهاء مشاورات تكليف الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت هيئة تنسيق الحراك في لبنان أن مساء الثلاثاء، المهلة المعطاة لمشاورات التكليف لتشكيل حكومة جديدة. ودعت الهيئة المواطنين للاستمرار بالضغط من خلال الإضراب العام تمهيداً لمزيد من التصعيد بدءاً من الأربعاء المقبل. اقرأ أيضاً : اتحاد نقابات العمال: هذا أسبوع "مفصلي" في لبنان واستنكرت الهيئة ما وصفته بـ"محاولات أحزاب السلطة وقياداتها استغلال الثورة بغية إعادة تعويم نفسها"، مدينة "الاعتداءات والإساءات التي طالت بعض المواطنين على الطرقات".

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