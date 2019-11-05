دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإدارة الأمريكية تؤكد على بدء التصريح للشركات الأمريكية لإعطاء التراخيص لهواوي قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد وزير التجارة الأمريكية ويلبر روس على تضاعف طلبات الشركات الأمريكية للتصريح بترخيص المنتجات الأمريكية لشركة هواوي إلى 260 طلب، لذا تستعد الإدارة الأمريكية لإعطاء التصريح للشركات الأمريكية الراغبة في ترخيص منتجاتها لشركة هواوي قريباً.

بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية الحظر على العملاق الصيني هواوي منذ شهر مايو، وأدرجت في القائمة السوداء ألزمت الشركات الأمريكية بوقف ترخيص المنتجات والتقنيات لشركة هواوي، مما شكل خسائر كبيرة لشركة هواوي والشركات الأمريكية أيضاً.

ولقد دفعت الخسائر التي لحقت بالشركات الأمريكية لتقديم مجموعة من الطلبات للإدارة الأمريكية للتصريح بترخيص المنتجات لشركة هواوي، وفي شهر يوليو الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية عن خططها لبدء التصريح لبعض الشركات بترخيص منتتجاتها لهواوي، على أن تحدد المنتجات والتقنيات التي يتم ترخيصها في المنتجات التي تتوفر في نطاق واسع حول العالم، والتي لا تشكل تهديد على أمن الولايات المتحدة.

ولقد تقدمت في البداية عدد 130 شركة للحصول على التصريحات من الإدارة الأمريكية، وفي تتطور جديد اليوم أعلن Wilbur Ross وزير التجارة الأمريكية على أن عدد الشركات المتقدمة للحصول على تصريحات بترخيص منتجاتها لهواوي قد إرتفع إلى 260 شركة، لذا ستبدأ الإدارة الأمريكية بإعطاء التصريحات للشركات الراغبة في ترخيص منتجاتها لهواوي قريباً.

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كما أكد Wilbur Ross وزير التجارة الأمريكية لصحيفة بلومبرج على أن الإدارة الأمريكية تعمل في الوقت الحالي على مراجعة الطلبات التي قدمت من الشركات قبل أن تصدر القرار النهائي ببدء الترخيص.

يذكر أن جوجل تأتي على رأس الشركات المتقدمة بطلب التصريح لترخيص منتجاتها للعملاق الصيني هواوي، لذا في حالة التصريح والموافقة لعملاق البحث بإعطاء الترخيص لهواوي من جديد، تعود خدمات جوجل ومنصة الأندوريد لهواتف هواوي الذكية، بشكل خاص سلسلة هواتف Mate 30 التي لم تنطلق حتى الآن خارج السوق الصيني لإفتقار السلسلة لخدمات جوجل.

المصدر

هذا الموضوع الإدارة الأمريكية تؤكد على بدء التصريح للشركات الأمريكية لإعطاء التراخيص لهواوي قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.