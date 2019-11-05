كيف يجب أن تشربوا الماء لتخسروا الوزن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ينطوي شرب الماء على الكثير من الفوائد الصحية، فهو يحفز عملية الأيض ويمنع تناول كمية كبيرة من الطعام ويزيد الطاقة. ولهذا يعتبر من أبرز العوامل التي تساعد على خسارة الوزن بحسب ما ذكر تقرير لمجلة Women’s Health.



ولتحقيق هذا الهدف من الضروري اتباع طريقة محددة لشرب الماء، مع الإشارة إلى 3 قواعد أساسية. فالأفضل شرب كوب منه في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم لأن هذا يعزّز عملية الأيض، بحسب (مجلة لها),

Advertisements

وإلى جانب تناول الماء على امتداد النهار، ينصح بشرب كوب قبل موعد كل وجبة مباشرة، لأن هذا يساعد على الحدّ من الشعور بالجوع ويمنع تناول كمية كبيرة من الطعام.

ومن المفيد إضافة بضع نقاط من عصير الليمون إليه مع النعناع أو الخيار، لمنحه طعماً أفضل ولجعله أكثر فعالية في ما يتعلق بحرق الدهون.

وذكر موقع Cosmopolitan الفرنسي أن بعض الأطعمة تؤدي دور الماء أيضاً ولهذا نصح بتناول الطماطم، الكراث، الخس والفراولة والغريب فروت.