الأردن يكشف موعد عودة مواطنيْه المحتجزيْن في إسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-petra يعود المواطنان إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع

وأوضح الصفدي على "تويتر": "يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع".

وكان الأردن استدعى سفيره في تل أبيب، الثلاثاء، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح المواطنين، قائلا إن إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما.

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وذكر الصفدي، الأربعاء الماضي: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

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وأضاف: "تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة، التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن "إسرائيل تعهدت اليوم (الاثنين) بتسليم المواطنيْن الأردنييْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".

وأضاف البيان: "جاء الاتفاق اليوم بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية مع إسرائيل، منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية".