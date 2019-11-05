بغداد.. رصاص وقتلى في فيديو المواجهات بين الأمن والمتظاهرين

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تونس.. محامون يدينون رفض إحالة جهاز النهضة السري للقضاء تونس.. محامون يدينون رفض إحالة جهاز النهضة السري للقضاء سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO مواجهات بين المحتجين والأمن في بغداد سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي حصلت "سكاي نيوز عربية" على لقطات فيديو تظهر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في شارع الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث كشفت مصادر أن 5 محتجين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون.

وقال مراسلنا في بغداد إن المشاهد تعد امتدادا للمظاهرات باتجاه شارع الرشيد، في محاولة لعبور جسر الأحرار، ثالث الجسور التي يسعى المتظاهرون إلى قطعها، من أصل 5 جسور في بغداد، بهدف تنفيذ العصيان المدني.

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واعتبر مراسلنا أن وصول الاحتجاجات شارع الرشيد يعد تطورا نوعيا في حركة المظاهرات العراقية، حيث يعد شارعا تاريخيا مهما.

وتظهر الصور عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشعب، التي تتقدم تارة وتنسحب تارة أخرى، بينما تسمع أصوات إطلاق رصاص بوضوح، ويمكن مشاهدة عدة حرائق صغيرة.

وقتل أكثر من 250 شخصا فيما أصيب مئات آخرون، في مظاهرات منذ بداية أكتوبر احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية.

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وتستمر الحركة الاحتجاجية في العراق، مطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات شفافة، وتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة البطالة.

وتجمع الآلاف من المحتجين في بغداد، الاثنين، متحدين مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإنهاء الاحتجاجات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.

شاهد الفيديو: مواجهات بين المحتجين والأمن في بغداد

مقدم من سكاي نيوز عربية