بغداد.. رصاص وقتلى في فيديو المواجهات بين الأمن والمتظاهرين

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مواجهات بين المحتجين والأمن في بغداد
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وقال مراسلنا في بغداد إن المشاهد تعد امتدادا للمظاهرات باتجاه شارع الرشيد، في محاولة لعبور جسر الأحرار، ثالث الجسور التي يسعى المتظاهرون إلى قطعها، من أصل 5 جسور في بغداد، بهدف تنفيذ العصيان المدني.
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واعتبر مراسلنا أن وصول الاحتجاجات شارع الرشيد يعد تطورا نوعيا في حركة المظاهرات العراقية، حيث يعد شارعا تاريخيا مهما.
وتظهر الصور عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشعب، التي تتقدم تارة وتنسحب تارة أخرى، بينما تسمع أصوات إطلاق رصاص بوضوح، ويمكن مشاهدة عدة حرائق صغيرة.
وقتل أكثر من 250 شخصا فيما أصيب مئات آخرون، في مظاهرات منذ بداية أكتوبر احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية.
وتستمر الحركة الاحتجاجية في العراق، مطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات شفافة، وتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة البطالة.
وتجمع الآلاف من المحتجين في بغداد، الاثنين، متحدين مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإنهاء الاحتجاجات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.
شاهد الفيديو: مواجهات بين المحتجين والأمن في بغداد
مقدم من سكاي نيوز عربية
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1
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مواجهات بين المحتجين والأمن في بغداد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.