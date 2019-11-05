إسرائيل تتعاطف مع العراقيين وتتهم الحرس الثوري الإيراني بقتل المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © / Ahmed Jadallah محتجون في العراقإسرائيل تتعاطف مع العراقيين وتتهم الحرس الثوري الإيراني بقتل المتظاهرين

قالت إسرائيل إنها "تتعاطف مع الشعب العراقي" ضد ما وصفته بـ "أعمال قمع وقتل ضد المتظاهرين بقيادة المسؤول في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "نتعاطف مع نضال الشعب العراقي من أجل الحرية والحياة الكريمة، ونستنكر بشدة أعمال القمع والقتل ضد المتظاهرين بقيادة قاسم سليماني، وحرس الثورة الإيراني".

وأضاف في تغريدته باللغات العربية والإنجليزية والعبرية: "إن الشعب العراقي هو شعب عريق، وله تاريخ مجيد، كما أن العديد من يهود العراق يحملون ذكريات طيبة من الحياة المشتركة في العراق".

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

المصدر: RT + "تويتر"