شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والتطورات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد أمس الاثنين، مع وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة "آدم سميث"، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الحلبوسي للوفد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، التطورات السياسية في العراق، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وحزم الإصلاحات التي أقرَّها مجلس النواب.