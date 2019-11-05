شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والصين يبحثان سبل تعزيز وتنسيق مواقف البلدين فى المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم ، الإثنين ، مع السفير الصيني لدى اليمن كانج يونج، عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية خلال اللقاء - أهمية تعزيز وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، مشيرًا إلى تأكيد دعم اليمن للبيان المشترك الذي ألقاه ممثل دولة الكويت أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في نيويورك الذي عارض تسييس قضايا حقوق الإنسان وأكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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من جهته، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت للحكومة الشرعية ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث، لافتًا النظر إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الصينية لليمن، آملًا أيضًا أن يعود الأمن والاستقرار في اليمن قريبًا.