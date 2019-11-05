عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محكمة سابقة تتحول لمنزل فاخر معروض للبيع مقابل 1.4 مليون جنيه إسترلينى

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تم عرض منزل للبيع فى غرب لندن، مقابل 1.4 مليون جنيه إسترلينى، وهو منزل فاخر يمتلك مميزات عديدة للرفاهية، خاصة تفاصيله وموقعه.



المنزل عبارة عن غرفتى نوم، تم بناؤه داخل محكمة قضائية سابقة فى لندن، إذ يقع قبو النبيذ فى زنزانة سابقة على سبيل المثال، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

يقع مكان الإقامة المميز في أكتون، ويتميز بمخطط مفتوح مع مفروشات عصرية أنيقة وقبو نبيذ يقع في زنزانة سابقة.

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تم تجديد المنزل بعد أربع سنوات من إغلاق المحكمة في عام 2010 بعد أكثر من قرن من العمل، حيث تعاملت مع قضايا الآلاف من المشتبه بهم والمتهمين.

يوجد في الطابق الأرضي غرفتا نوم داخليتان، بينما الطابق العلوي عبارة عن مساحة معيشة وترفيهية تتكون من مطبخ ومنطقة صالة لتناول الطعام.

ويغلب على المنزل اللون الأبيض، كما أنه يتميز بالحداثة فى اختيار الأثاث والتصميمات.

المنزل الفاخر مملوك حاليًا لشركة للتطوير العقاري التي تقوم الآن بعرضه للبيع.