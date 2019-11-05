تحديث جديد وصل تطبيق واتساب على نظام تشغيل iOS بنسخته الأخيرة يتيح مشاهدة مقاطع الفيديو الدعائية من نتفليكس في المحادثات.
بدأت واتساب تقديم طريقة جديدة وسهلة لمستخدمي تطبيقها من المهتمين في محتوى شبكة نتفليكس لتبادل الاهتمامات من خلال إتاحة ارسال مقاطع الفيديو الدعائية للأعمال وعرضها بشكل مباشر داخل المحادثات نفسها ودون الحاجة لتحويل المستخدمين إلى صفحة الفيديو.
وظهرت هذه الميزة على النسخة الأخيرة لواتساب على نظام تشغيل iOS دون أي توضيح من الشركة حول قدومها من الأساس.
لذلك، فإنه من غير المعروف إذا ما كانت ستصل نظام التشغيل الأخر أندرويد وكذلك موعد وصولها في حال كانت قادمة.
كانت واتساب تتيح مشاهدة مقاطع فيديو فيس بوك وإنستجرام داخل المحادثات مباشرة، لكن بعرض محتوى نتفليكس فالأمر مختلف كليًا لأنها منصة خاصة لا تنتمي لفيس بوك.
ربما لا تبدو مهمة للمستخدمين العاديين، لكن هذه الميزة ستقدم الإضافة لمحبي نتفليكس، وخاصة الذين يحبون مشاركة اهتمامهم مع الغير.
المصدر:
WABetaInfo
التدوينة واتساب يُتيح مشاهدة مقاطع الفيديو الدعائية لمحتوى نتفليكس داخل المحادثات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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