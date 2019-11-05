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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تستحدث منصب سفير للثورة الصناعية الرابعة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا باستحداث منصب سفير الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل، وتعميم الشراكات ونشر المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة لخير المجتمعات.
يأتي القرار بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والتي عقدت بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتفصيلا، تم اعتماد قرار تعيين واستحداث منصب سفير الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بحيث يتولى تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وترسيخها ضمن أولويات سياسة الإمارات، وسيتولى مهمة عالمية، محورها تمثيل حكومة الإمارات في إنشاء شراكات عالمية جديدة هدفها صناعة مستقبل أفضل، والإشراف على تعزيز حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة للثورة الصناعية الرابعة وجلب أفضل ممارساتها للإمارات.
وسيعمل سفير الإمارات للثورة الصناعية الرابعة على بناء فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا وبناء الجسور بين قطاعات الصناعة والتعليم، وتنسيق شراكات حكومة الإمارات مع الشركات والمؤسسات الرائدة في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للتكنولوجيا تنعكس إيجابا على قطاعات أخرى مثل السياسة والاقتصاد.
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