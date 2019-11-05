عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موناكو التي لا تعرف الفقر.. فردوس المليونيرات وسياحة الأثرياء

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا يوجد سكان يعيشون تحت خط الفقر في موناكو، ولعل السبب في ذلك يعود جزئيا إلى عدم فرض ضريبة دخل على المواطنين، ما يجعل موناكو من المدن الثرية جدا التي لا تحتاج إلى رصد معدلات الفقر بها، وذلك وفقا لكتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".



تحيط فرنسا بموناكو من 3 جوانب، ولغتها الرسمية هي الفرنسية، ويبلغ عدد سكانها 38.300 ألف نسمة، منهم 9326 فقط من السكان الأصليين والباقي جنسيات من دول مختلفة مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد 165.420 ألف دولار، وهو ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم، ويقدر عدد المليونيرات بها بثلث السكان، ما يجعل سكان موناكو من أكثر أثرياء العالم، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وعن أسعار العقارات هناك، فهي باهظة جدا ووصل متوسط سعر الملكية عام 2017 إلى 5.2 مليون دولار، ما يعني أن شخصا يعيش تحت خط الفقر لن يجد مكانا يقيم فيه في موناكو، لدرجة أن من يعمل في قطاعها الخاص ويتقاضى راتبا قليلا يعيش خارجها في فرنسا أو إيطاليا وتبلغ نسبة هؤلاء حوالي 75% ويستقلون المواصلات يوميا حتى يصلوا إلى أشغالهم في موناكو.

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وما يميز موناكو أيضا، البرامج الاجتماعية القوية والتعليم المجاني وأنظمة الرعاية الصحية، فضلا عن طقسها الرائع إذ تسطع الشمس فيها 300 يوم من السنة، ما يجذب العائلات الثرية للإقامة هناك، لا سيما لعدم فرض ضرائب دخل.

بخلاف أن مونت كارلو المقاطعة الأكثر فخامة في موناكو، التي تتضمن 5 فنادق 5 نجوم وسيارات فارهة ومحلات راقية في مركز Métropole Shopping التجاري بالإضافة إلى Casino de Monte-Carlo الشهير.

وعن الإقامة في فنادق موناكو المترفة مثل Hotel Hermitage وHotel de Parisو Hotel Metropole، لن تجد غرفة أقل من 400 دولار في الليلة، وتكلفة الأجنحة الفندقية تصل لآلاف الدولارات، فتبلغ تكلفة الإقامة ليلة واحدة في جناح Princess Grace بفندق باريس 43 ألف دولار. بخلاف نيس الفرنسية التي تبعد 20 دقيقة فقط عن موناكو بالقطار، حيث تبلغ تكلفة شقة ستوديو 395 دولار في 4 ليال أو أقل من 100 دولار في الليلة.

وشوارع موناكو نظيفة جدا لدرجة أنه يمكنك التقاط صورة مع أي قمامة تجدها ملقاة على الأرض، من ندرتها، كما لا يوجد بها مشردون، وتتبع موناكو معايير أمن صارمة جدا لدرجة أنه يطلق عليه "الميل المربع الأكثر أمنا في أوروبا" حيث يتولى كل ضابط شرطة هناك مسؤولية كل 100 مواطن، ما يجعلها الأعلى كثافة شرطية في أوروبا حتى الآن، بالإضافة إلى نظام مراقبة بالكاميرات للمدينة بالكامل على مدار 24 ساعة.

وتستضيف موناكو، الواقعة على الريفيرا الفرنسية ومساحتها أصغر من سنترال بارك في نيويورك سيتي (أقل من ميل مربع)، العديد من الأحداث السنوية الفخمة أبرزها عرض اليخوت Monaco Yacht Show الذي تعرض فيه يخوت على مينائها بقيمة إجمالية تصل إلى 4.9 مليار دولار، وجائزة موناكو الكبرى Monaco Grand Prix.