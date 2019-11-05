«داو» على خطى «إس آند بي» و«ناسداك» فـي الأرقـام القياسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد «ستاندرد آند بورز» ومن ثم «ناسداك»، جاء الدور على «داو جونز»، ليتمكن من الوصول لأعلى مستوى في تاريخه، وذلك مع بداية تعاملات جلسة أمس الاثنين، بعد أن ارتفعت ثقة المستثمرين حيال قرب عقد صفقة تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 155 نقطة أو 0.5٪، متجاوزاً 27.502 نقطة، ومسجلاً بذلك أعلى مستوى على الإطلاق. وسجل «ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً بواقع 14 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» 55 نقطة.

بداية الأسبوع المبشرة للأسهم، جاءت مدعومة بتصريحات لوزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، الأحد، قال فيها، إن الترخيص للشركات الأمريكية ببيع مكونات المعدات الإلكترونية لشركة «هواوي» الصينية سيتجسد «قريباً جداً»، وجاءت تصريحات روس بعد أن أعلنت الصين يوم الجمعة أنها توصلت إلى توافق مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ عقب محادثات التجارة الأسبوع الماضي.

كما دعم التقرير القوي للوظائف الأمريكية، الأسهم؛ حيث ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 128,000 وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول. وفي القارة العجوز، استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع بارتفاع قوي، أمس الاثنين، مدعومة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين ومؤشرات على نبرة إيجابية لمحادثات التجارة الأمريكية الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 0.5 في المئة، ملامساً أعلى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدماً في المحادثات الرامية إلى إخماد حرب تجارية مستمرة منذ حوالي 16 شهراً أضرت بالاقتصاد العالمي، فيما قال مسؤولون أمريكيون إنه قد يتم توقيع اتفاق هذا الشهر.

وساهم ذلك في دفع قطاع السيارات الأوروبي المنكشف على الرسوم الجمركية للصعود بنسبة اثنين في المئة، ليتصدر قائمة الرابحين بين أهم المؤشرات الفرعية بالسوق. وزاد قطاع التعدين 1.5 في المئة.

وصعدت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة 0.7 في المئة، مدعومة أيضاً بزيادة 6 في المئة في سهم سيمنس هيلثنيرز، بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن يستمر النمو القوي خلال العام المقبل بعد أرباح للربع الأخير من العام جاءت أفضل من التوقعات.