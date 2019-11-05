اشتية: الاحتلال ما زال يحتجز أموال الأسرى والشهداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة، تتمثل بإعلان دولة الاحتلال البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة المحتلة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة ال28 للحكومة، أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين.

وحول أموال الضرائب الفلسطينية، أوضح اشتية أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن «إسرائيل» تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشدداً على أن الحكومة ستبقى وفيّة لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشاد بالنشاط الوطني الكبير فيما يتعلق بالمنتوج الوطني، والذي يتعلق باستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وإحلال الواردات سواء من المنتوج الزراعي أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الخفيفة وغير ذلك من المنتوجات في الأسواق الفلسطينية.

ورحب رئيس الوزراء بالتقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات، وأكد أن الرئيس يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وأن هناك إرادة سياسية لدى القيادة لإجرائها، وقال: «نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان». لافتاً إلى أنه تم إرسال رسائل عديدة لمختلف دول العالم لأجل التدخل لإنجاز الانتخابات في مدينة القدس أيضاً. وأكد التزام الحكومة بذل كل جهد مطلوب لخدمة المواطن الفلسطيني حيثما كان، من خلال التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية وغيرها من الخدمات. (وفا)