شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توفر التعليم لـ150 ألف طالب وطالبة في عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهمت دولة الامارات العربية المتحدة ولا تزال عبر ذراعها الانسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في دعم قطاع التعليم في اليمن. فقد بادرت دولة الإمارات منذ عام 2015، إلى العمل على استئناف العملية التعليمية في المحافظات اليمنية المحررة عامة والعاصمة المؤقتة عدن خاصة، وذلك عقب تحريرها مباشرة عبر تأهيل وترميم وصيانة المدارس، ووفرت التعليم لأكثر من 150 ألف طالب وطالبة، ووزعت عشرات آلاف الحقائب والوسائل الخدمية.

وأعلنت الإمارات حينها عن بدء المرحلة الأولى لعملية الدعم والتأهيل لهذا القطاع خلال مؤتمر صحفي عقد في شهر سبتمبر من العام نفسه، تطرق إلى عملية تأهيل وصيانة 54 مدرسة، إضافة إلى تنفيذ مرحلة ثانية تشمل 149 مبنى تعليمياً في عدن، وذلك في استجابة لإعلان وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية استئناف الدراسة وتحديداً في أكتوبر 2015.

وتمكن الهلال الأحمر الإماراتي من تأهيل وترميم 149 مبنى تعليمياً من بينها مدارس ومكاتب للتربية ومكاتب وطنية ورياض أطفال وسكن طلاب ومعاهد إلى جانب استكمال بناء 5 مدارس منها مدرسة عمر المختار. وشمل الدعم الإماراتي لقطاع التعليم في اليمن في عام 2015 توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية بالتزامن مع استئناف العام الدراسي واستكمال الفصل الدراسي الثاني.

وحرصت دولة الإمارات على تنفيذ مبادرة الحقيبة المدرسية منذ عام 2015 ليبلغ عدد ما وزعته من حقائب في مدارس عدن خلال السنوات الخمس 30 ألف حقيبة. ولم يقتصر دعم العملية التعليمية على ترميم وصيانة المدارس، بل بادرت الإمارات بعملية التأثيث وتوفير وسائل ومعدات تعليمية عبر رفد مدارس عدن ب 9 آلاف و500 مقعد مزدوج ب139 مدرسة، إلى جانب توزيع 1200 سبورة مدرسية، و323 براد مياه، إضافة إلى توفير 190 أجهزة تكييف للمدارس ومكاتب التربية، علاوة على بناء وتركيب 21 مظلة مدرسية، وجرى رفد مكتب التربية والتعليم ب 12 حافلة نقل، إضافة إلى سيارة نقل معدات.

وشهد عام زايد 2018 توفير الزي المدرسي ل20 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس مديريات عدن. على صعيد متصل، رفدت هيئة الهلال الأحمر مدارس ومكاتب التربية في عدن ب 1704 أجهزة حاسوب على ثلاث مراحل بدأت الأولى في 2015 تلتها المرحلة الثانية في 2016، إضافة إلى تسليم مكتب التربية أجهزة وطابعات ضمن عملية دعم التعليم الجامعي في عام 2019 والتي شملت مستلزمات وملحقات ضمت 673 مقعداً وطاولة و 320 موزعاً كهربائياً.

وشهد عام 2018 استجابة الهلال الأحمر الإماراتي لمناشدات عدد من كليات جامعة عدن ومدارسها رفد كلية الحقوق بالجامعة ب16 جهاز حاسوب و4 أجهزة لابتوب و4 أجهزة «اسكانر» و4 آلات طابعة، إلى جانب تزويد كلية التمريض في جامعة عدن في عام 2019 بمستلزمات طبية تعليمية وكلية العلوم في عام 2017 ب200 مقعد وجهازي عرض و2 لابتوب إضافة إلى 4 مكيفات هواء «2 طن».

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وكانت هيئة الهلال الإماراتي قد وقعت خلال عام زايد 2018، اتفاقية مع جامعة عدن لدعم أنشطة الطلاب أسهم بموجبها «الهلال» بدعم طلاب جامعة عدن عبر إقامة 22 حفل تخرج لألفي طالب وطالبة من مختلف كليات وأقسام الجامعة، إضافة إلى دعم الأنشطة الطلابية للجامعة من خلال إقامة بطولات لكرة القدم والتنس والطائرة تنافس فيها أكثر من 23 كلية.

ونفذ الهلال الإماراتي خلال السنوات الخمس العديد من الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية في مدارس عدن، إلى جانب عدد من الحملات التوعوية ضد الأوبئة والأمراض وحملات النظافة، كان آخرها خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري وتمثل في حملة العودة إلى المدارس وحملة نظافة إلى جانب حملة منع حمل السلاح.

ولم تتوقف مساهمات الإمارات عند هذا الحد، بل أسهمت عبر الهلال في ترميم وصيانة السكن الطلابي الجامعي في مدينة الشعب الذي يستوعب 1500 طالب إلى جانب ترميم سكن طلاب شبوة في محافظة عدن.

وكان عام 2017 قد شهد تنفيذ «حملة وصية زايد» بالتعاون والتنسيق مع رئاسة جامعة عدن، وبدعم من الهلال الأحمر، حيث نظمت كلية الهندسة على مدى ثلاثة أيام المعرض الفني المعماري الذي شارك فيه قطاع واسع من الطلاب علاوة على دعم كلية الاقتصاد بعيادة طبية لتعزيز الرعاية الصحية بها.

إلى ذلك، افتتحت الإمارات، مشروع مياه مديرية ذوباب الاستراتيجي في الساحل الغربي اليمني ليؤمن المياه النقية لأكثر من 15 ألف نسمة في محافظة تعز.

(وام)