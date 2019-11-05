شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع يليق بالمستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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مارلين سلوم

نعيش المستقبل منذ اليوم، نفكر ونخطط وننفذ من أجل أن نضمن مستقبل الأجيال القادمة؛ فهل فعلاً نستطيع أن نحقق لهم قفزات علمية ومجتمعية وبيئية واقتصادية ناجحة وعملية قابلة للتنفيذ دون أن يكون لها انعكاسات سلبية على الإنسان والأرض والفضاء؟ في «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة «دبي للمستقبل»، نتوقف أمام المحاور الثلاثة الرئيسية، وهي: منطقة تخيل المستقبل، ومنطقة تصميم المستقبل، ومنطقة تنفيذ المستقبل؛ لأن المحاور تشير إلى أن هذه الجلسات والتي تضم 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة، لمناقشة مختلف قضايا وهموم كل القطاعات بلا استثناء، تضع أمامنا خريطة شاملة للمستقبل، ولا تكتفي بتقديم مشاريع وطروحات تخيلية لما سيكون عليه حال العالم غداً، بل تفتح أبواب «تصميم» المستقبل، والأهم هي محطة «تنفيذ» المستقبل، والتي لا بد أن تقدم كل ما هو قابل للتطبيق عملياً، ودراسة نتائجه من كافة الجوانب.

يعنينا التخطيط وتصور ما سيكون عليه مستقبل البشرية، ويعنينا أكثر أن نرى انعكاس الخطط والتطور التكنولوجي وتدخل الآلة والابتكارات.. على حياة الإنسان من كافة النواحي، الصحية والمهنية والعائلية والمجتمعية والبيئية و«الإنسانية»، وهي النقطة التي يجب أن تكون نصب أعين كل المبتكرين والمخترعين والمطوِّرين والباحثين والمنفذين.. لأن كل مشروع يدرس نسبة نجاحه مادياً واقتصادياً، ويغض النظر عن احتمال تأثر الإنسان سلباً به والإضرار بصحته أو عقله أو عمله وتحويله إلى «عاطل عن العمل» أو «عاطل عن التعامل مع باقي البشر»، وفاقد لإنسانيته، هو مشروع لا يليق بالمستقبل وبطموحات الدول الساعية إلى الخير في كل أوان وزمان.

مهمةٌ الجلسات التي تعقد في هذا «الأسبوع»، ومهمٌ لقاء أهل الاختصاص هنا وتشاورهم حول مستقبل العالم على أرض التسامح، وفي ظل دعوات الإمارات المستمرة لجعل الإنسان أولاً في قائمة اهتمامات الدول، وفي كل خططها المستقبلية، وهي تضع من ضمن أهدافها التي رسمتها لإقامة «أسبوع دبي للمستقبل»، خدمة البشرية وإيجاد حلول للأزمات الكبرى التي نواجهها اليوم وتستمر إن لم تتضخم في الغد القريب والبعيد.

الاستعداد للمستقبل يفرض على الجميع قراءة الحاضر بدقة و«شفافية»، كي تكون الصورة واضحة لنكشف عن نقاط ضعف فنعالجها، ونقاط قوة نغذيها ونطوّرها. وفي القراءة السليمة لأحوال «الإنسان»، ضمان لمستقبل أفضل وتطور لا حدود له، ينعكس على العالم ويبلغ مداه الفضاء.

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