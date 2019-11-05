مقتل جندي تركي بتفكيك عبوة في شمالي سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل جندي تركي، أمس الاثنين، جراء انفجار لغم في منطقة عملية «نبع السلام» التركية شمال سوريا، حسبما أوردت وزارة الدفاع التركية، فيما غادرت القافلة الأمريكية التي تعرضت الأحد للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لأنقرة، إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع التركية ي بيان نقلته وكالة «ديميرورين» للأنباء، أن الجندي لقي مصرعه أثناء تدخله لفك عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة العملية.

وكانت قوات من الجيش التركي دخلت في 9 أكتوبر الماضي شمال سوريا، في إطار ما يسمى عملية «نبع السلام» الهادفة، وفقاً لأنقرة، لإقامة منطقة آمنة خالية من مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية. وخلال هذه الحملة، بسط الجيش التركي سيطرته على منطقة عمقها نحو 30 كلم تقع بين مدينتي رأس العين وتل أبيض السوريتين. ووافقت أنقرة على تعليق عمليتها العسكرية في سوريا، بعد محادثات أجراها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة، في 17 أكتوبر. وفي 22 أكتوبر، أسفرت قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حول تسوية الوضع في شمال شرقي سوريا.

(وكالات)