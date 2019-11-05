فشل الاستشارات يهدد بتصعيد شامل في لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

دخلت انتفاضة الشعب اللبناني يومها التاسع عشر أمس، وسط حالة من التصعيد، وشلّ البلد بكامله، وإقفال الجامعات والمدارس، ما عدا بعضها في بعلبك والهرمل والجنوب والمناطق البعيدة عن إقفال الطرقات، وكذلك الإدارات العامة والمصارف التي دوام بعض الموظفين فيها بخجل. وبينما أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن أولويات الحكومة الجديدة تتعلق بمحاسبة الفاسدين، التقى رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مع رئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارجية، جبران باسيل، ووصفت أوساط اللقاء بأنه إيجابي، بينما وجهت أطراف أخرى انتقادات لما أسمتها «لقاءات الغرف المغلقة».

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وأعاد المتظاهرون أمس إقفال معظم الطرقات الدولية والرئيسية، معلنين الإضراب العام والعصيان المدني. كما أكدوا الاستمرار في إقفال المدارس والجامعات وتفعيل الاعتصامات في الساحات العامة في بيروت والمدن الرئيسيَّة ‏والمناطق حتى تحقيق مطالبهم بدءاً من الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج كل قوى ‏وأحزاب السلطة، وأعطوا مهلة للسلطة ‏حتى مساء اليوم الثلاثاء لإنهاء الاستشارات تحت طائلة العودة إلى التصعيد الشامل‎، وأغلق المتظاهرون طرقاً سريعة رئيسية في شمال بيروت وجنوبها وفي مناطق أخرى منها مدينة طرابلس في الشمال، مما قطع العاصمة عن باقي المناطق. وحاول الجيش اللبناني إعادة فتح بعض الطرق إلا أن المتظاهرين تصدوا له وافترشوا الأرض لمنعه، وحصل تدافع بين الطرفين وإشكالات، لاسيما في طرابلس. وظهر أمس أعيد فتح بعض الطرقات، لاسيما في المتن والناعمة وخلدة نحو الجنوب وبالعكس وطريق طرابلس المنية، إضافة إلى أوتوستراد نهر الكلب في كسروان في المسلكين، وجسر البالما في طرابلس، وطريق عاليه وشويت وضهور العبادية، ومسرب واحد للسيارات عند مستديرة العبدة في عكار وطريق الرينغ من الحمرا باتجاه الأشرفية في بيروت.

على الصعيد السياسي، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أمس أن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين، لافتاً إلى أن التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، وهو إحدى الشخصيات المرفوضة شعبياً والمتهمة بالفساد، رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في بيت الوسط من دون الإدلاء بأي تفاصيل عن اللقاء. ولم يرشح شيء على الفور عن هذا الاجتماع، بينما اعتبر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل أن «كل يوم يتأخر فيه التكليف تزداد الأزمة على كل الصعد»، وقال: عيب «أن يكون رهانكم على انكسار الناس أو أن يكون رهانكم على شارع بوجه شارع». وعلّق على لقاء الحريري - باسيل قائلاً: «الناس تعبوا من الغرف المغلقة واقتسام مقدرات الدولة أمر مرفوض من قبلنا».