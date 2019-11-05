شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة العربية المستهدفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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سلطان حميد الجسمي

في البداية يجب أن نعرف أن ما يحصل في المنطقة العربية اليوم ليس سوى سيرك معروف من هو صاحبه وهي قوى الشر العالمية، والمهرجون الذين هم أبطال السيرك معروفون وهي المنظمات والشخصيات التي تلعب أدواراً سلبية تحت إدارة هذه القوى الخارجية.

وما تشهده المنطقة العربية اليوم من أحداث ليس إلا بداية لأزمة جديدة لم تتوقف عند مقتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، فاختيار خلف له يعني بأن قوى الشر العالمية تنوي أن تجعل «داعش» منظمة دائمة يصعب على المجتمع الدولي تفكيكها حتى ولو قُتل زعيمها، حالها حال «القاعدة» بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن.

تشهد دول عربية عديدة توتراً واحتجاجات ضد الفساد والفقر وعدم حصول الإنسان على قوت يومه، فالعراق ولبنان يعانيان من أنظمة طائفية فاسدة ومن تدخلات خارجية تؤجج الطائفية والخلافات السياسية بين الشعوب لتبقى تحت رحمتها، وأما سوريا فقد أصبحت أرض معركة متعددة الأطراف، وكان المجتمع الدولي لا يكاد يفرق فيه بين الصديق والعدو. أما اليوم فقد بات العدو واضحاً للسوريين، فالدخيل هو عدو السوريين الآن، والهجوم التركي على الأراضي السورية صفحة سوداء من صفحات النظام التركي، ويزيد المنطقة اشتعالاً، ويهدد كل المساعي لاسترداد سوريا سيادتها على أرضها وأن ينعم الشعب السوري بالحرية والأمان والاستقرار.

فالمنظمات الإرهابية في سوريا اليوم ليست وحدها العقبة في طريق استقرار سوريا، بل إن التدخل العسكري التركي هو الأكثر سوءاً، وهو يزيد من معاناة السوريين، والمتضرر الوحيد هو الشعب السوري الذي ذاق الأمرّين والتشريد والقتل طوال السنوات الماضية، منذ تفجر ما يسمى «الربيع العربي» في مارس/آذار 2011، وحتى يومنا هذا. فهناك الملايين من الشعب السوري باتت لاجئة في وطنها أو في الخارج، أو ينتظرها الموت حيث لا يزال الإرهاب المدعوم من أنقرة قائماً في أكثر من جهة في شمال وشرق سوريا.

تزداد الأوضاع في بعض الدول العربية سوءاً، سواء في الداخل أو على مستوى علاقتها مع الجيران. ولعل المؤامرات الخارجية لعبت دوراً كبيراً في تأزيم الأوضاع وبث الصراعات.

لقد استهدف الاستعمار هذه المنطقة منذ أمد بعيد، وكانت ضحية لمؤامراته، ولعل وعد بلفور منذ 102 عام، كان المحطة الأولى من خلال زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، فحينها سُرقت فلسطين منا، وأعطى من لا يملك لمن لا يستحق، ومن هنا بالأساس بدأ الغزو الحقيقي للشرق الأوسط، ومنها توالت الأحداث إلى يومنا هذا، ولا توجد أية علامات إيجابية تبشر بأن تنعم الدول العربية بالأمن والسلام، وبالأخص في ضوء السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخطط الذي رسمه من نقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بأن القدس عاصمة لدويلة «إسرائيل».

إن المنطقة العربية يستحق أن يعيش أهلها في سلام كأي منطقة أخرى، ومن واجب المجتمع الدولي أن يسعى بكل جهده لتحقيق السلام الشامل والعادل في هذه المنطقة المهمة من العالم.

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