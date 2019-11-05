زيادة إيجارات مراكز التسوق في دبي على أساس المبيعات.. وبعد 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي

أوضحت مسودة قانون تنظيم إيجارات العقارات في دبي، الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه والمقرر الإعلان عنه رسمياً خلال الفترة القصيرة المقبلة، أنه لا يجوز زيادة بدل الإيجار الأساسي في المراكز التجارية قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية أو تاريخ آخر زيادة في البدل حتى وإن تضمن العقد خلاف ذلك.

أشارت المسودة إلى أن الزيادة في بدل الإيجار الأساسي تكون على أساس مساحة العين المؤجرة، إن وجدت، بناء على مؤشر تحديد بدلات الإيجار في المركز التجاري أو عن طريق لجنة يشكلها مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لهذه الغاية ودون الحاجة لإخطار. كما تكون الزيادة في بدل الإيجار الأساسي على أساس نسبة المبيعات، إن وجدت أيضاً.

وذكرت مسودة القانون أن تحديد بدل الإيجار على أساس نسبة المبيعات يتطلب تحديد قيمتها قبل احتساب الضرائب الحكومية عليها بناء على نظام إلكتروني حكومي تطبقه وتشرف عليه دائرة التنمية الاقتصادية، حتى وإن تضمن عقد الإيجار خلاف ذلك، بحيث تحدد نسبة المبيعات وفقا لمؤشر تحديد بدل الإيجار على أساس نسبة المبيعات أو عن طريق لجنة يشكلها مدير عام «أراضي دبي».

وبينت مسودة القانون أن للمؤجر الحق في استيفاء مبلغ تأمين نقدي من المستأجر لضمان إرجاع العقار إلى حالته التي كان عليها عند التعاقد بعد الفسخ أو الإخلاء بما لا يزيد على 10% من بدل الإيجار على أساس مساحة العين المؤجرة المحدد عند إبرام العقد، وفقاً لبعض الضوابط التي تتعلق برد مبلغ التأمين وآليات الدفع والتصرف به.

ضمان استيفاء المنفعة

للمستأجر أن يطلب من المركز فسخ العقد مع تعويضه عن أي خسائر تكبدها لتجهيز العقار، أو ردّ أو إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص من المنفعة، في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها للغرض المعدة لأجله، أو المتفق عليها في عقد الإيجار، أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً جوهرياً لسبب لا بد للمستأجر منه.

2- لعلة النقص في مساحة العين المؤجرة المتفق عليها في العقد، إذا ثبت أن هذا النقص يؤثر في منفعة العقار، أو كان من الجسامة بحيث لو كان المستأجر يعلمه لما أتم العقد.



نقل المستأجر إلى عقار بديل

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للمؤجر الطلب من المستأجر الانتقال إلى عقار بديل، وفقاً للشروط والضوابط التالية:

>> أن يكون نقل المستأجر إلى عقار بديل لغايات تنظيمية في المركز التجاري.

>> إخطار المستأجر قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الموعد المحدد لنقل المستأجر إلى عقار بديل.

>> أن يكون العقار البديل مناسباً لاستيفاء المنفعة المتعاقد عليها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار وألاّ تقل مساحته عن مساحة العقار الأصيل، وفي حال اختلاف الطرفين على ذلك فيكون للمستأجر إما الاستمرار في العقد مع إنقاص بديل الإيجار بمقدار النقص في مساحة العقار البديل أو منفعته، أو طلب فسخ العقد والحصول على التعويض العادل.

(يتحمل المؤجر كافة الخسائر والتكاليف الناشئة عن انتقال المستأجر للعقار البديل). وفي حال رفض المستأجر الانتقال إلى عقار بديل وفقاً للشروط والضوابط؛ فللمؤجر اللجوء إلى المركز لإصدار حكم قضائي بذلك.