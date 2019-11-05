«الإدارة الكردية»: أنقرة تقوم بتغيير ديموغرافي شمالي سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال وشرق سوريا، أمس الاثنين، تركيا بالقيام بتغيير ديمغرافي في مناطق سيطرتها بشمال سوريا.

وقالت، في بيان: «بعد احتلال الدولة التركية مناطقنا الممتدة من رأس العين حتى تل أبيض، وبعد أن هجّرت قسراً أكثر من 300 ألف مدني من مدنهم وقراهم وبلداتهم ودمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، تحاول اليوم جلب سكان من غير المناطق المذكورة وتوطينهم هناك، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء تغيير ديمغرافي تحت حجة إعادة اللاجئين». وناشدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الرأي العام العالمي «التحرك لمنع هذه الكارثة بحق أهالي وسكان المنطقة، ما يفتح الأبواب أمام صراعات قومية ومجتمعية نحن بغنى عنها».

كما طالبت الأمم المتحدة بتجاهل دراسة مقترح الدولة التركية في توطين عوائل المرتزقة والعمل على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والاطلاع على ممارسات تركيا ومرتزقتها وأوضاع المهجرين قسرياً نتيجة للعدوان التركي. وكانت الإدارة الكردية حذرت، يوم السبت الماضي، من أن تركيا تعمل على تقديم مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى، وكذلك العمل على تغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديمغرافي، منتقدة صمت الأمم المتحدة. (وكالات)