حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي وجهة رواد الأعمال

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي .. أطلقت «لينكدإن» أكبر شبكة للمهنيين في العالم، خاصية «منصة الأعمال» أو «Open for Business»، التي تتيح لأصحاب المهن المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة إضافة الخدمات التي يقدمونها على حساباتهم على الشبكة بما يعزز إمكانية اكتشافهم وتوظيفهم.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، في تصريحات صحفية أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى خلق بيئة الأعمال المواتية لاستقطاب أصحاب العقول ودعم المشاريع الواعدة ذات الأفكار المبتكرة، قد أدت إلى خلق مجتمع أعمال متطور في دبي، قادر على مواكبة تطلعات وطموحات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، وداعم لتنافسية الإمارة على الصعيد العالمي.

وأشار سموه إلى أن دبي رسّخت مكانتها كحاضنة لرواد الأعمال ومركز للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، مشدداً سموه على أن سياسات دبي الاقتصادية ترمي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات التنظيمية لفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو واقتناص الفرص الاستثمارية التي يخلقها اقتصاد الإمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو، ويجسد اختيار «لينكد إن» والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 660 مليون مستخدم، لدبي من أجل إطلاق «منصة الأعمال»، مكانة الإمارة الرائدة كمركز عالمي رئيسي للابتكار والأعمال، ويعكس توجهاتنا الرامية إلى إرساء أسس اقتصاد المعرفة، والتنمية الاقتصادية المستدامة التي ترتكز على الابتكار واستشراف المستقبل».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة إطلاق «لينكد إن» لمنصتها.

وأقامت «لينكد إن» حفلا للإطلاق الأول من نوعه عالمياً، بحضور محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء، وألان بلو، الشريك المؤسس لشبكة لينكدإن ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال وعائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتؤكد المنصة التزامها بدعم منتسبيها من أصحاب الأعمال الصغيرة حول العالم، وستتوافر الخاصية الجديدة لمستخدمي المنصة ب28 لغة.

وأكد عبدالله البسطي، أن المكانة التي تتمتع بها إمارة دبي في مجال ريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية هي نتاج طبيعي للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى خلق منظومة متطورة تدعم البنية التحتية اللازمة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن اختيار «لينكدإن» دبي لإطلاق «منصة الأعمال» ما هو إلا دليل على الثقة العالمية التي تحظى بها الإمارة كوجهة اقتصادي واستثمارية جاذبة».

وتتيح «منصة الأعمال» للمهنيين المستقلين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية عرض خدماتهم أمام أكثر من 660 مليون عضو في شبكة لينكدإن، وتُعتبر مكملاً للأدوات والميزات المتوافرة حالياً، والتي تدعم رؤية الشبكة الرامية إلى توفير فرص اقتصادية متنوعة لجميع المهنيين حول العالم، سواء على صعيد تنمية العمل أو اكتساب عملاء جدد أو جلب مواهب استثنائية أو توسيع الشبكة المهنية.

وقال ألان بلو: «تلتزم «لينكدإن» بتوفير فرص اقتصادية عبر ربط المهنيين حول العالم ببعضهم البعض، ويأتي إطلاق منصة الأعمال إدراكاً منا بالتحدي الذي يواجهه العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة، والمتمثل بالوصول إلى العملاء المحتملين، حيث تمكن هذه الخاصية منتسبي الشبكة من استعراض خدماتهم والتواصل مع هؤلاء العملاء.

تتيح الخاصية الجديدة لجميع من يسعى لإيجاد خدمات مهنيين مستقلين البحث والفلترة ضمن أعضاء المنصة لتحديد مزودي الخدمات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وحالما يظهر مزودو الخدمات في نتائج البحث، يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للخدمات التي يقدمونها إضافة إلى رابط لصفحة شركاتهم (إن وُجد)، وإرسال رسالة مباشرة في حال كانت هناك استفسارات إضافية.