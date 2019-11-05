العراق.. مقتل متظاهر في محافظة "ذي قار"

العراق/علي جواد/ الخليج 365

قتل متظاهر وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، بحسب مصدر طبي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه للأناضول، إن "متظاهرا قتل وأصيب آخرون جراء تعرضهم لإطلاق نار في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار خلال محاولتهم اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة".

وفيما لم يذكر المصدر مزيد من التفاصيل، اتهمت قيادة شرطة محافظة ذي قار عبر بيان "مندسين" في احتجاجات "الشطرة" باستهداف أجهزة الأمن والمتظاهرين بالرصاص الحي، دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل أكثر.

ويشهد قضاء الشطرة منذ 4 أيام احتجاجات متواصلة ومحاولات متكررة لاقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي المنتمي الى تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

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