حمدوك بعد زيارة دارفور: ماضون في تحقيق السلام الشامل بالسودان

الخرطوم/ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الإثنين، المضى في تحقيق السلام الشامل والوافي في البلاد.

جاء ذلك في تدوينه لرئيس الوزراء السوداني، على صفحته بفيسبوك، عقب أول زيارة لدارفور منذ توليه المنصب في 21 أغسطس/ آب الماضي.

والأحد، أنهى حمدوك زيارة لولاية شمال دارفور، استغرقت يوما واحدا، التقى فيها بالنازحين في المعسكرات، وعقد اجتماعا بحكومة ولاية شمال دارفور.

وأوضح حمدوك أنه وصل الخرطوم بعد زياره قصيرة تم خلالها حصر عدد كبير من التحديات التي تجابه أهل دارفور، مشددا على اجتيازها بالتكتاف والوحدة.

وأكد على أن الجميع حريص على السلام الذي يشكل أولوية عظمى في برنامج حكومته للفترة المقبلة.

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وقال "السلام ليس منحة أو منة، لكنه حق أصيل للجميع خصوصا ضحايا النزاعات والحروب".

وأضاف "توصلنا جميعا إلى أن المصلحة الحقيقية في تحقيق السلام شاملا وافيا، وسنمضي إليه قدما بذهنٍ وقلبٍ مفتوحين فلاعودة للوراء ولا نكوص".

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية من 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ومن المقرر إجراء مفاوضات لإحلال السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، بزعامة جبريل إبراهيم، وتقاتلان الحكومة في دارفور، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، جناح مالك عقار، وتقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

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