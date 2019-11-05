القاهرة: ترامب "مهتم شخصيا" بنجاح مفاوضات سد النهضة

القاهرة/ الخليج 365

قالت الرئاسة المصرية، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهتم شخصيًا" بنجاح مفاوضات سد النهضة، التي تستضيفها واشنطن، الأربعاء.

وأوضحت في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأمريكي، تناول عددًا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدَّم السيسي "الشكر" لترامب على "استضافة ورعاية الولايات المتحدة للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة"، والتي تجري الأربعاء في واشنطن على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقل بيان الرئاسة المصرية، عن ترامب تأكيده خلال الاتصال "اهتمامه الشخصي وحرصة البالغ على نجاح هذه المفاوضات".

وأشارت إلى إبلاغ ترامب السيسي أنه "سيستقبل شخصيًا وزراء الخارجية الثلاثة بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات، تأكيدًا لحرصه على خروج المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف".

Advertisements

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت مصر وصول مفاوضات سد النهضة إلى "طريق مسدود"، مطالبة بوسيط دولي، في مقابل رفض إثيوبي، تبعه إعلان أديس أبابا الموافقة على حضور اجتماع تستضيفه واشنطن الأربعاء، وتحضره القاهرة السودان.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارًا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

ويقدر مراقبون أن مشروع السد، البالغة تكلفته 4.8 مليار دولار، سيكون عند اكتماله في 2022، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، ويولد أكثر من ستة آلاف ميغا واط من الكهرباء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.