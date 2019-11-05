أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية بأن حصيلة تفريق متظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب على جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، الإثنين، ارتفع إلى 9 قتلى و40 مصابا بجروح وحالات اختناق.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، للأناضول إن "مستشفيات العاصمة بغداد سجلت وصول 9 قتلى وقرابة 40 مصاباً بجروح وحالات اختناق نتيجة تعرضهم للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".
وأضاف المصدر أن "بين القتلى هناك من استقرت قنابل الغاز المسيل للدموع في رؤوسهم".
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر طبي الخليج 365 بأن 4 قتلى سقطوا بين صفوف المتظاهرين جراء تفريقهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز في بغداد.
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلاً على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر طبي للأناضول: ارتفاع قتلى احتجاجات بغداد إلى 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.