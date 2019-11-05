مصدر طبي للأناضول: ارتفاع قتلى احتجاجات بغداد إلى 9

العراق / نازا محمد / الخليج 365

أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية بأن حصيلة تفريق متظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب على جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، الإثنين، ارتفع إلى 9 قتلى و40 مصابا بجروح وحالات اختناق.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، للأناضول إن "مستشفيات العاصمة بغداد سجلت وصول 9 قتلى وقرابة 40 مصاباً بجروح وحالات اختناق نتيجة تعرضهم للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأضاف المصدر أن "بين القتلى هناك من استقرت قنابل الغاز المسيل للدموع في رؤوسهم".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر طبي الخليج 365 بأن 4 قتلى سقطوا بين صفوف المتظاهرين جراء تفريقهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز في بغداد.

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ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلاً على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

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