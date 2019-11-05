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الاتحاد يقصي الوصل الإماراتي من البطولة العربية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

جدد نادي الاتحاد فوزه على منافسه الوصل الإماراتي، بعدما تغلب عليه 2/0 الاثنين، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس)، ليحجز مقعده في ربع نهائي البطولة.

وتأهل نادي الاتحاد إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 4/1، بعد أن فاز 2/1 في مباراة الذهاب في الإمارات.

وتحت أنظار المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، وضع ألكسندر بريجوفيتش العميد في المقدمة بهدف في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وانتهى النصف الأول من المباراة على نتيجة 1/0.

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