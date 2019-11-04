دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من سامسونج لهاتف قابل للطي بتصميم صدفي يدعم تقنية 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت سامسونج إعلان تشويقي لهاتف بتصميم صدفي قابل للطي، يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث ينطلق الإصدار المرتقب بعنوان W20 5G.

تحرص العملاق الكوري منذ عام 2011 على إطلاق إصدارات مميزة بتصميم صدفي من هواتفها بنظام تشغيل الأندوريد، والذي يطلق في أسواق محددة سنوياً، واليوم أكد إعلان تشويقي على خطط سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد قريباً.

قدمت شركة سامسونج في شهر نوفمبر من العام الماضي هاتف W2019 المميز بشاشة Super AMOLED مزدوجة بحجم 4.2 إنش لكل شاشة، حيث تأتي الشاشة الأولى داخل الهاتف بينما تأتي الشاشة الثانية في التصميم الخارجي، مع جودة عرض 1080 في 1920 بيكسل.

وقد دعم هاتف W2019 رقاقة معالج Snapdragon 845 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما جاء الهاتف بنظام تشغيل الأندوريد مع لوحة مفاتيح QWERTY إفتراضية.

أيضاً تميز الهاتف بكاميرة مزدوجة باثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، حيث يدعم المستشعر الرئيسي عدسات متغيرة بفتحة f/1.5-f/2.4، كما انطلق الهاتف بقدرة بطارية 3070 mAh مع سعر 2732 دولار.

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وفي إعلان تشويقي جديد من سامسونج ألمحت العملاق الكوري إلى إصدارها القادم من هذه السلسلة، والذي يأتي على عكس الإصدارات السابقة بتصميم قابل للطي، في الوقت الذي جاءت فيه الإصدارات السابقة بتصميم صدفي فقط، ومن المقرر أن ينطلق الإصدار القادم بعنوان W20 5G.

وتكشف التسريبات التي قدمت بعض التفاصيل عن هاتف W20 5G، على أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بتصميم يطوى دون الفواصل التي تميز بها هاتف Galaxy Fold.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف W20 5G يأتي بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، على أن يتوفر بلوني الأبيض والأسود، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بقدرة كبيرة في البطارية.

يذكر أن هذا الإعلان التشويقي من سامسونج يؤكد على أن العملاق الكوري تستعد للإعلان عن هاتف W20 5G قريباً، لذا نترقب إعلان سامسونج عن موعد مؤتمرها للكشف الرسمي عن هذا الإصدار.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من سامسونج لهاتف قابل للطي بتصميم صدفي يدعم تقنية 5G ظهر على التقنية بلا حدود.