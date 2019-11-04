دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق لايت روم "Lightroom" من أدوبي يأتي بخيارات تصدير متقدمة ودورس تفاعلية© Tech World قدمت بواسطة
حصل تطبيق لايت روم “Lightroom” من أدوبي اليوم على تحديث جديد يدعم نظامي تشغيل أندرويد و iOS.
من المقرر أن يبدأ اليوم مؤتمر أدوبي Adobe Max، ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن تطبيقاتها Illustrator و Photoshop CC على أجهزة الآيباد، بعيدًا عن ذلك، هناك الآن تحديث جديد ومهم لتطبيقها لايت روم “Lightroom” طال نظامي تشغيل أندرويد و iOS، وبشكل رئيسي، حصل التطبيق على دروس تفاعلية جديدة، فضلًا عن خيارات تصدير متقدمة.
وبشكل اكثر تفصيلًا، نسخة Lightroom 5.0 الجديدة وفّرت للمستخدمين إعدادات تصدير جديدة والتي تشتد الحاجة إليها عند مشاركة صورة تم تحريرها، حيث لم يعد عليك مواجهة خيارات التطبيق، ولكن يمكنك تغييرها على الفور لكل صورة تقوم بتحريرها، ويتضمن ذلك اختيار نوع الملف وحجمه وجودته، بالإضافة إلى خيار إضافة علامة مائية نصية وحتى مسح بيانات التعريف وإعادة التسمية وأكثر.
أما فيما يتعلق بالإضافة الثانية، فهي عبارة عن برامج تعليمية برسوم متحركة من شأنها تشرح لك تأثير كل أداة تحرير على الصورة، أيضًا هناك إضافة أخرى ولكن فرعية، وتتمثل في دعم التطبيق الآن لصور الخام “RAW” من المزيد من الكاميرات والعدسات، أخيرًا، يتوفّر Lightroom 5.0 الآن لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، لتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.
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تطبيق لايت روم "Lightroom" من أدوبي يأتي بخيارات تصدير متقدمة ودورس تفاعلية
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