دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نموذج لصورة ألتقطت بكاميرة Mi Note 10 Pro بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق غداً مؤتمر شاومي في الصين للإعلان الرسمي عن هاتف Mi CC9 Pro والذي ينطلق للأسواق العالمية بعنوان Mi Note 10، واليوم أكدت تسريبات جديدة على خطط شاومي لإطلاق هاتف Mi Note 10 Pro أيضاً، وقد نشرت نماذج لصور ألتقطتها كاميرة الهاتف المميزة بدقة 108 ميجا بيكسل.

كشفت نماذج الصور التي نشرت اليوم لكاميرة هاتف Mi Note 10 Pro بمستشعر 108 ميجا بيكسل عن آداء مستشعر الكاميرة في هواتف Mi Note 10 وMi Note 10 Pro.

ولقد أكدت قاعدة بيانات EXIF على أن الصور تم إلتقاطها بكاميرة هاتف Mi Note 10 Pro بدقة 108 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسات F/1.7، كما تأتي الصورة بحجم 71.8 ميجا بايت.

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من جانب أخر رصد هاتف Mi Note 10 Pro في تسريبات نشرت في تايلند، بعد إعتماد الهاتف في NBTC، والذي جاء بنموذج رقم M1910F4S.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Mi Note 10 Pro سيأتي بتصميم يحاكي Mi Note 10 أو CC9 Pro، إلا أن هاتف Mi Note 10 Pro يضم معالج Snapdragon 855 بلس، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في 14 من نوفمبر.

المصدر

هذا الموضوع نموذج لصورة ألتقطت بكاميرة Mi Note 10 Pro بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.