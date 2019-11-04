العربية: بيان للمتظاهرين العراقيين يطالب بإقالة الحكومة المتورطة بقتل المتظاهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن بياناً للمتظاهرين العراقيين، يطالب بإقالة الحكومة المتورطة بقتل المتظاهرين. وطالب المتظاهرون العراقيين، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف القضاء والأمم المتحدة. ودعا المتظاهرون إلى تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب بسقف زمني محدد.

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