شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: تمرين بحرى أمريكى سعودى للحفاظ على الأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت عن تمرين بحرى أمريكى سعودى هدفه الحفاظ على الأمن الإقليمى.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن التمرين البحرى مع السعودية يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة.